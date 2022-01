Advertising

Avvenire_Nei : La svolta. Giacarta affonda, l'Indonesia trasferisce la capitale - periodicodaily : Giacarta affonda: Indonesia sposta capitale nel Borneo #Giacarta #Borneo #Indonesia @f_diletta_ - pigriziamoratti : @drag_on_air Stavo leggendo ora un articolo in cui si dice che Giacarta affonda a una media di circa 7,5 centimetri all'anno ?? - baratto_m : RT @Avvenire_Nei: La svolta. Giacarta affonda, l'Indonesia trasferisce la capitale - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Il Parlamento indonesiano ha dato via libera al trasferimento della capitale amministrativa, da #Giacarta a una nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacarta affonda

e l' Indonesia è costretta a un incredibile cambio di capitale . Il Parlamento indonesiano ha dato il via libera al trasferimento della centro amministrativo dall'isola di Giava all' ...Anche se è in costruzione una diga,, che già si trova per il 40% sotto il livello del mare,a una media di circa 7,5 centimetri all'anno. Il governo indonesiano aveva annunciato nell'...GIACARTA - Secondo un proverbio, il capitano dovrebbe essere l'ultimo a scendere da una nave che affonda. In questo caso non si tratta di una nave bensì di una città (Giacarta), ed è proprio il capita ...I primi piani per la nuova capitale descrivono un progetto utopistico volto a creare una città «intelligente» rispettosa dell’ambiente, ma non tutti condividono il progetto, avviato nel 2020 ma ostaco ...