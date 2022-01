Ghost Hotel | da stasera su Sky Arte il nuovo programma di e con Michela Murgia

(Di martedì 18 gennaio 2022)su Skyalle 21:15, e in streaming su NOW, debutta, ilscritto e condotto da. Debuttasu Skyalle 21:15 - disponibile anche on demand e in streaming su NOW -, la nuova produzione originale, ideata e realizzata da Ruvido Produzioni con. Scritto da, Donato Dallavalle e Valentina Pattavina,, il, realizzato con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission, è un mondo, un passaggio tra la realtà e il sogno, un luogo ideale che racchiude ...

Da martedì 18 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW Michela Murgia non ha paura di aprire le 'porte proibite', ovvero quelle che ...Una nuova serie sta per fare il suo debutto su Sky Arte. Scritto da Michela Murgia , Donato Dallavalle e Valentina Pattavina ,, in onda a partire da martedì 18 gennaio, è ambientato tra i corridoi di un misterioso. In ogni puntata, Michela Murgia, nelle vesti di una coraggiosa portiera d'albergo " mestiere ...La scrittrice Michela Murgia comincia un viaggio attraverso i personaggi più famosi del secolo scorso: Capote e Hari i primi protagonisti ...Ghost Hotel con Michela Murgia su Sky Arte racconta i misteri dei protagonisti del 900, quali personaggi nelle diverse puntate?