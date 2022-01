GF Vip, Nathalie Caldonazzo dà del malato ad Alex Belli: Delia Duran in crisi, le reazioni (Di martedì 18 gennaio 2022) Tira aria di tensione al Gf vip, con Nathalie Caldonazzo che muove un duro attacco sul personale allo squalificato dal gioco, Alex Belli. La new-entry bionda rompe il silenzio sulla promessa di nozze andata in frantumi tra la neo coinquilina Delia Duran e l’attore, attribuendo a quest’ultimo la causa della rottura con la venezuelana. Gli dà del malato mentale e del narcisista patologico, alla luce del triangolo che lo vede protagonista da tempo con Delia e l’altra gieffina, Soleil Sorge. Ma Alex non ci sta e pretende le scuse per le critiche, da parte di Nathalie. Intanto Delia vive un momento di crisi personale, proprio in confidenza con Nathalie, in un duro fuori ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 gennaio 2022) Tira aria di tensione al Gf vip, conche muove un duro attacco sul personale allo squalificato dal gioco,. La new-entry bionda rompe il silenzio sulla promessa di nozze andata in frantumi tra la neo coinquilinae l’attore, attribuendo a quest’ultimo la causa della rottura con la venezuelana. Gli dà delmentale e del narcisista patologico, alla luce del triangolo che lo vede protagonista da tempo cone l’altra gieffina, Soleil Sorge. Manon ci sta e pretende le scuse per le critiche, da parte di. Intantovive un momento dipersonale, proprio in confidenza con, in un duro fuori ...

