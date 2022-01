GF Vip, l’ex di Nathalie Caldonazzo le risponde su Instagram: “Curati la cattiveria” (Di martedì 18 gennaio 2022) In settimana nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Nathaly Caldonazzo ha dato del “narcisista maligno e patologico” ad Alex Belli, che ha definito anche un malato di mente e bugiardo seriale. Della cosa si è parlato anche in puntata, con Belli ovviamente risentito e Alfonso Signorini che chiedeva a Nathaly se avesse mai avuto a che fare con uomini di quel tipo. Così la show-girl ha dichiarato che lo era il suo con cui è stata tre anni, l’ultima sua storia, che è quella con Andrea Ippoliti, con cui Nathaly Caldonazzo ha partecipato a Temptation Island (dove si sono lasciati). Nonostante non abbia fatto il nome di Ippoliti, l’uomo ha capito che il riferimento era a lui e dal suo profilo Instagram, attraverso una storia, ha messo a tacere la ex con queste parole velenose: “Anziché improvvisarvi psicologi, andateci voi e curatevi la ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 gennaio 2022) In settimana nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Nathalyha dato del “narcisista maligno e patologico” ad Alex Belli, che ha definito anche un malato di mente e bugiardo seriale. Della cosa si è parlato anche in puntata, con Belli ovviamente risentito e Alfonso Signorini che chiedeva a Nathaly se avesse mai avuto a che fare con uomini di quel tipo. Così la show-girl ha dichiarato che lo era il suo con cui è stata tre anni, l’ultima sua storia, che è quella con Andrea Ippoliti, con cui Nathalyha partecipato a Temptation Island (dove si sono lasciati). Nonostante non abbia fatto il nome di Ippoliti, l’uomo ha capito che il riferimento era a lui e dal suo profilo, attraverso una storia, ha messo a tacere la ex con queste parole velenose: “Anziché improvvisarvi psicologi, andateci voi e curatevi la ...

