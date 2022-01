GF Vip | il ricordo di Massimo Troisi e le tre cose che forse vi siete persi

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il GF Vip continua a regalare colpi di scena, confronti e sorprese: l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini come al solito ha regalato al suo pubblico un appuntamento carico di emozioni. Tutti si aspettavano che l’ingresso di Delia Duran nella Casa più spiata d’Italia avrebbe incrinato i fragili equilibri tra i vipponi, ma è stato un altro arrivo a rimescolare le carte: quello di Nathaly Caldonazzo, che seppur da pochissimi giorni all’interno del loft di Cinecittà, ha dimostrato di avere personalità da vendere. La puntata del 17 gennaio per lei è stata davvero toccante, perché ha avuto modo di ricordare l’amore per un grande uomo e un artista mai dimenticato,, dipingendone un ritratto meraviglioso. Nathaly Caldonazzo, le parole suUno dei momenti più emozionanti e ...

L'attrice che è entrata come concorrente nella casa del Grande Fratello, ha ricordato il suo ... notai che mi guardava sempre e chiesi alla mia amica cosa volesse,che andavo anche a vedere ...Su Instagram il cantante ha condiviso una foto e un video con la nonna in cui perde a carte, il modo migliore per ...Momento emozionante ieri sera al Gf Vip con il toccante ricordo di Massimo Troisi da parte di Nathaly Caldonazzo che è stata fidanzata du ...Commovente sorpresa al Grande Fratello Vip anche per l'attore Kabir Bedi, 76 anni, il mitico interprete di Sandokan (sceneggiato degli 70 molto famoso in It ...