GF Vip, Colpa di scena clamoroso: Esce Lulù Selassie. “Quel che ha detto è inaccettabile”. Caos nella casa. Manuel furioso (Di martedì 18 gennaio 2022) Se le polemiche nei confronti di Alfonso Signorini e il suo modo di condurre il GF Vip si fanno sentire parecchio sul mondo del web, adesso che anche chi comincia a lamentarsi dall’interno. Stiamo parlando di Lulù Selassiè, che con il presentatore ha avuto un rapporto molto particolare sin dal primo momento. La ragazza si è lasciata andare a un lungo sfogo in confessionale in cui si è lamentata delle preferenze che spesso vengono fatte nei confronti di alcuni Vipponi rispetto ad altri. Non solo, ha lanciato diverse battutine nel corso delle varie puntate a far capire al pubblico il suo scontento. Alfonso Signorini ha dato molto spazio a Lulù Selassiè, quando la giovane era alla conquista di Manuel Bortuzzo. Tra i due la relazione al GF Vip è nata tra molte difficoltà. Ma adesso il ragazzo ha messo da parte tutte le sue resistenze e ha ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 gennaio 2022) Se le polemiche nei confronti di Alfonso Signorini e il suo modo di condurre il GF Vip si fanno sentire parecchio sul mondo del web, adesso che anche chi comincia a lamentarsi dall’interno. Stiamo parlando diSelassiè, che con il presentatore ha avuto un rapporto molto particolare sin dal primo momento. La ragazza si è lasciata andare a un lungo sfogo in confessionale in cui si è lamentata delle preferenze che spesso vengono fatte nei confronti di alcuni Vipponi rispetto ad altri. Non solo, ha lanciato diverse battutine nel corso delle varie puntate a far capire al pubblico il suo scontento. Alfonso Signorini ha dato molto spazio aSelassiè, quando la giovane era alla conquista diBortuzzo. Tra i due la relazione al GF Vip è nata tra molte difficoltà. Ma adesso il ragazzo ha messo da parte tutte le sue resistenze e ha ...

