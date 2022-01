Gf Vip 6, la rabbia di Clarissa Selassié dopo le lacrime di Jessica Selassié: “Guai a chi tocca le mie sorelle!” (Di martedì 18 gennaio 2022) Puntata non facile quella di ieri sera, del Grande Fratello Vip 6, per una delle protagoniste indiscusse di questa edizione: Jessica Selassié. La più grande delle principesse di Etiopia ha ricevuto infatti una visita poco gradita, quella della mamma di Sophie Codegoni. Jessica avrebbe fatto volentieri a meno di quel confronto con la signora Valeria, che le ha lasciato l’amaro in bocca anche dopo la fine della diretta. La Selassié si era infatti trovata invischiata all’interno del triangolo amoroso con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Quest’ultima, amica di Jessica, ha intrapreso alla fine una relazione con l’imprenditore. O meglio, ci ha provato, visto che le cose tra i due alle fine non sono affatto decollate. Jessica aveva ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 gennaio 2022) Puntata non facile quella di ieri sera, del Grande Fratello Vip 6, per una delle protagoniste indiscusse di questa edizione:. La più grande delle principesse di Etiopia ha ricevuto infatti una visita poco gradita, quella della mamma di Sophie Codegoni.avrebbe fatto volentieri a meno di quel confronto con la signora Valeria, che le ha lasciato l’amaro in bocca anchela fine della diretta. Lasi era infatti trovata invischiata all’interno del triangolo amoroso con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Quest’ultima, amica di, ha intrapreso alla fine una relazione con l’imprenditore. O meglio, ci ha provato, visto che le cose tra i due alle fine non sono affatto decollate.aveva ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, la rabbia di Clarissa Selassié dopo le lacrime di Jessica Selassié: “Guai a chi tocca le mie sorelle!” L… - CronacaSocial : GF Vip: Davide Silvestri offende Katia Ricciarelli, la reazione della cantante. ???? - infoitcultura : GF Vip: Davide Silvestri offende Katia Ricciarelli, la rabbia della cantante - CibelloSandra : Spettacolizzare e soprattutto rendere 'drammatica' una situazione in cui si trovano milioni di italiani, quasi tutt… - BrunoBazz : #taliequali la @RaiUno a soldi per i vip per fare assomigliare alla star ma per gente comune NIENTE ! Scusatemi se… -