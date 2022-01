GF Vip 6, Jessica in lacrime per le parole della mamma di Sophie: lo sfogo (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono lacrime di amarezza e delusione quelle versate da Jessica Selassié dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6. La principessa, infatti, ha avuto modo di parlare con la madre di Sophie Codegoni, che è stata durissima con lei e le ha detto senza remore di non considerarla affatto una buona amica, bensì una che parla alle spalle. Come prevedibile, la bella etiope c’è rimasta molto male e dopo la puntata è scoppiata a piangere. GF Vip, l’ex di Nathalie Caldonazzo le risponde su Instagram: “Curati la cattiveria” L'uomo, con cui la show-girl ha partecipato a Temptation Island, si è innervosire per le parole della ex e le ha mandato un messaggio velenoso GF Vip 6, la madre di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 gennaio 2022) Sonodi amarezza e delusione quelle versate daSelassié dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6. La principessa, infatti, ha avuto modo di parlare con la madre diCodegoni, che è stata durissima con lei e le ha detto senza remore di non considerarla affatto una buona amica, bensì una che parla alle spalle. Come prevedibile, la bella etiope c’è rimasta molto male e dopo la puntata è scoppiata a piangere. GF Vip, l’ex di Nathalie Caldonazzo le risponde su Instagram: “Curati la cattiveria” L'uomo, con cui la show-girl ha partecipato a Temptation Island, si è innervosire per leex e le ha mandato un messaggio velenoso GF Vip 6, la madre di ...

Advertising

leggoit : Gf Vip, la domanda diretta di Sophie a Barù: «Ti piace Jessica?». Ecco cosa ha risposto - infoitcultura : GF Vip, il bellissimo gesto di Barù per Jessica: i due si riscoprono nella notte. Cosa è successo - infoitcultura : Jessica piange dopo la diretta del GF Vip: Basciano la consola - VIDEO - gf_vip_news : La mamma di Sophie si dovrebbe vergognare per cio che ha detto ieri a Jessica, lei ci è rimasta molto male e pensa… - zazoomblog : Al Grande Fratello Vip Jessica Selassiè in lacrime: Non ci provo con i fidanzati delle amiche - #Grande #Fratello… -