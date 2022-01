Gf Vip 6, Delia Duran si sfoga dopo la puntata: “Ma quale segreto, Alex Belli non mi ha mai tradito!”. Ma Soleil Sorge fa alcune insinuazioni… (Di martedì 18 gennaio 2022) Durante la messa in onda di ieri sera, Soleil Sorge ha fatto delle allusioni su alcune rivelazioni che potrebbe fare qualora Alex Belli non dovesse farla sentire più tutelata. Quelle insinuazioni hanno suscitato grande curiosità e sia Miriana Trevisan che Manila Nazzaro hanno chiesto spiegazioni in merito proprio a Delia Duran, convinte di poter trovare in lei qualche risposta. La moglie dell’attore, come riportano i colleghi di Biccy.it, si è così aperta alle sue compagne d’avventura: Lui non voleva proprio che io entrassi, ma adesso penso a me stessa. Faccio quello che voglio. Volevo fare il GF per capire più cose e poi confrontarmi con lei, che è palese che è innamorata di mio marito. Caro il mio Alex, Soleil è ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 gennaio 2022)te la messa in onda di ieri sera,ha fatto delle allusioni surivelazioni che potrebbe fare qualoranon dovesse farla sentire più tutelata. Quelle insinuazioni hanno suscitato grande curiosità e sia Miriana Trevisan che Manila Nazzaro hanno chiesto spiegazioni in merito proprio a, convinte di poter trovare in lei qualche risposta. La moglie dell’attore, come riportano i colleghi di Biccy.it, si è così aperta alle sue compagne d’avventura: Lui non voleva proprio che io entrassi, ma adesso penso a me stessa. Faccio quello che voglio. Volevo fare il GF per capire più cose e poi confrontarmi con lei, che è palese che è innamorata di mio marito. Caro il mioè ...

