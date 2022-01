George Clooney, lo sfogo amaro: “Devo sempre lottare. Ormai le sale non vogliono più i miei film” (Di martedì 18 gennaio 2022) È uno sfogo dal sapore amaro quello che George Clooney ha affidato a Entertainment Weekly. L’occasione per lasciarsi andare alle dure considerazioni sull’atteggiamento del mondo dei distributori nei suoi confronti è arrivata con una domanda su cosa abbia significato per lui affidare The Tender Bar ad Amazon Prime Video. “Devo sempre lottare – ha esordito l’attore e regista -. Sto facendo anche un film con Brad Pitt per Apple che ha un grosso budget. Il segreto è impegnarti per garantire che un tuo film esca anche al cinema. Non c’è niente di più eccitante del vedere una commedia in una sala piena di gente o un film che fa paura”. E ancora: “Credo sia una parte importante del nostro lavoro cercare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) È unodal saporequello cheha affidato a Entertainment Weekly. L’occasione per lasciarsi andare alle dure considerazioni sull’atteggiamento del mondo dei distributori nei suoi confronti è arrivata con una domanda su cosa abbia significato per lui affidare The Tender Bar ad Amazon Prime Video. “– ha esordito l’attore e regista -. Sto facendo anche uncon Brad Pitt per Apple che ha un grosso budget. Il segreto è impegnarti per garantire che un tuoesca anche al cinema. Non c’è niente di più eccitante del vedere una commedia in una sala piena di gente o unche fa paura”. E ancora: “Credo sia una parte importante del nostro lavoro cercare ...

