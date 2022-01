George Clooney: "I cinema non vogliono più distribuire i miei film" (Di martedì 18 gennaio 2022) George Clooney si lamenta delle difficoltà sempre maggiori di far uscire i suoi film nelle sale cinematografiche. Il periodo che stiamo vivendo è difficile per tutti. Anche per una star come George Clooney, il quale confessa di incontrare sempre maggiori difficoltà nel distribuire i suoi film al cinema. L'ultima fatica da regista di George Clooney, The Tender Bar, è stato distribuito in streaming da Amazon Prime Vide come il precedente lavoro, The Midnight Sky, uscito su Netflix. Migliori speranze potrebbe avere la commedia romantica Ticket to Paradise, che Clooney ha finito da poco di girare in Australia a fianco della collega Julia Roberts, ma il divo è anche in trattative per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022)si lamenta delle difficoltà sempre maggiori di far uscire i suoinelle saletografiche. Il periodo che stiamo vivendo è difficile per tutti. Anche per una star come, il quale confessa di incontrare sempre maggiori difficoltà neli suoial. L'ultima fatica da regista di, The Tender Bar, è stato distribuito in streaming da Amazon Prime Vide come il precedente lavoro, The Midnight Sky, uscito su Netflix. Migliori speranze potrebbe avere la commedia romantica Ticket to Paradise, cheha finito da poco di girare in Australia a fianco della collega Julia Roberts, ma il divo è anche in trattative per ...

