Genoa, salta l'accordo con Labbadia: si pensa a Maran (Di martedì 18 gennaio 2022) Sembrava fatta ma è saltato l'accordo tra il Genoa e l'allenatore tedesco, Bruno Labbadia che dunque non prenderà il posto di Shevchenko in panchina. Lo riporta Sky Sport. Il Genoa valuta così di affidare la guida della squadra a Rolando Maran, già sotto contratto con il club. E' un momento delicato per la rosa rossoblù che ieri ha perso malamente per 6-0 sul campo della Fiorentina. Al momento Konko resta alla guida della prima squadra ed è l'ex terzino che sta preparando la delicata sfida casalinga contro l'Udinese. SportFace.

