Genoa, piove sul bagnato: l'annuncio del club spiazza i tifosi

Ci sono ancora brutte notizie in casa Genoa, l'annuncio appena arrivato dal club ligure certamente non farà piacere ai tifosi. La sfortuna sembra accanirsi sul Genoa in questi giorni. Dopo l'esonero di Shevchenko e la trattativa clamorosamente arenatasi per Bruno Labbadia in qualità di nuovo allenatore, il club ligure deve fare i conti con altri problemi.

Genoa, piove sul bagnato: l’annuncio del club spiazza i tifosi SerieANews Genoa, un giocatore positivo al coronavirus Il comunicato del Genoa: "Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di ieri un giocatore della Prima Squadra è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare.

Genoa, fumata nera: salta l’arrivo di Labbadia Nonostante un accordo quasi raggiunto, il nuovo allenatore del Genoa non sarà Labbadia: al suo posto, i rossoblù valutano un altro ritorno ...

