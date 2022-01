Gelesis: da Calimera a Wall Street L'azienda salentina che fa ricerca sull'obesità ha suonato oggi la campanella alla Borsa di New York (Di martedì 18 gennaio 2022) Fondata nel 2009 a Calimera l’azienda è arrivata alla Borsa di New York. Quotata il 14 gennaio oggi ha suonato la campanella di avvio contrattazioni a Wall Street. Ne dà notizia il Corriere della Sera. L'articolo Gelesis: da Calimera a Wall Street <small class="subtitle">L'azienda salentina che fa ricerca sull'obesità ha suonato oggi la campanella alla Borsa di New York</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 18 gennaio 2022) Fondata nel 2009 al’è arrivatadi New. Quotata il 14 gennaiohaladi avvio contrattazioni a. Ne dà notizia il Corriere della Sera. L'articolo: da L'che fahaladi New proviene da Noi Notizie..

Advertising

ConscienHealth : RT @Ilikepuglia: Il Salento e la #puglia approdano a #wallstreet con #gelesis, start-up pugliese con sede a Calimera, in provincia di Lecce… - Ilikepuglia : Il Salento e la #puglia approdano a #wallstreet con #gelesis, start-up pugliese con sede a Calimera, in provincia d… - sdegnata : RT @ADelliNoci: Il #Salento e la #Puglia approdano a #WallStreet con Gelesis, start-up pugliese con sede a Calimera, in provincia di #Lecce… - paola_licci : RT @ADelliNoci: Il #Salento e la #Puglia approdano a #WallStreet con Gelesis, start-up pugliese con sede a Calimera, in provincia di #Lecce… - giaime12 : RT @ADelliNoci: Il #Salento e la #Puglia approdano a #WallStreet con Gelesis, start-up pugliese con sede a Calimera, in provincia di #Lecce… -