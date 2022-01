Gabon-Marocco oggi, Coppa d’Africa 2022: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di martedì 18 gennaio 2022) Giornata decisiva nel gruppo C della Coppa d’Africa 2022: si disputeranno, infatti, le ultime due partite della fase a gironi, entrambe alle ore 20:00. Potremo assistere, dunque, a Gabon-Marocco e a Ghana-Comore. Trattandosi degli ultimi due match del girone, saranno 90? decisivi per stabilire chi continuerà il proprio cammino in Coppa d’Africa e chi, invece, sarà costretto a interrompere i propri sogni. Il Marocco è già matematicamente qualificato alla fase ad eliminazione diretta (6 punti). Il destino del Gabon (4 punti) è invece intrecciato a quello del Ghana (1 punto): potrebbe giocare un ruolo importantissimo la differenza reti. Coppa d’Africa 2022: pareggi per 1-1 tra Burkina ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Giornata decisiva nel gruppo C della: si disputeranno, infatti, le ultime due partite della fase a gironi, entrambe alle ore 20:00. Potremo assistere, dunque, ae a Ghana-Comore. Trattandosi degli ultimi due match del girone, saranno 90? decisivi per stabilire chi continuerà il proprio cammino ine chi, invece, sarà costretto a interrompere i propri sogni. Ilè già matematicamente qualificato alla fase ad eliminazione diretta (6 punti). Il destino del(4 punti) è invece intrecciato a quello del Ghana (1 punto): potrebbe giocare un ruolo importantissimo la differenza reti.: pareggi per 1-1 tra Burkina ...

