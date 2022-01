Gabon-Marocco | Coppa d’Africa | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 gennaio 2022)è lo scontro diretto del gruppo C delladelle Nazioni Africane, che viene ospitato questa sera dalle 20.00 allo Stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundè. La nazionale marocchina è certa del passaggio del turno, ma ha bisogno almeno di un pareggio, per chiudere la fase a gironi da prima in classifica. Dalla parte opposta, invece, ildeve evitare la sconfitta per proseguire nella competizione. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro. Statistiche e curiosità diIl, che dopo la vittoria fatta registrare nella 1a giornata contro le Comore (1-0), ha pareggiato con il Ghana per 1-1 (Ayew in gol per i ghanesi, Allevinah per la nazionaleese), è a un passo dalla qualificazione alla successiva fase di questa ...