Frolla integrale senza burro | la ricetta dietetica e ricca di fibre

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 18 gennaio 2022) La pastaè una vera rivoluzione sia per ciò che riguarda il suo gusto, sia per la preparazione, facilissima! In più è, dunque ottima per crostate sane e golose, per realizzare golosi biscottini per la merenda o la prima colazione. Piacerà tanto non solo ai vostri cari ma anche a voi, poiché ha pochissime calorie rispetto a quella classica. Curiose di scoprire come realizzarla? Eccovi ladi seguito! Pasta: lasuper light! Per realizzare questa pastavi occorreranno: farina, 260 g uova, 1 tuorli, 1 zucchero di canna grezzo, 70 g acqua, 40 ml aroma a piacere, q.b. olio di semi, 40. ...