Francia, detta il regolamento anti-covid da Ibiza. Bufera sul ministro dell’Educazione “macroniano” (Di martedì 18 gennaio 2022) detta le nuove regole anti-covid per le scuole mentre se ne sta beatamente in vacanza al mare. In Francia è scoppiato uno tsunami che ha travolto il ministro dell’Educazione, Jean-Michel Blanquer, già nel mirino di sindacati per i ritardi accumulati, ha “svelato” il nuovo protocollo sanitario scolastico mentre era in vacanza a Ibiza. Proprio così. Il ministro, fedelissimo di Macron, ha rotto gli indugi sulla ripresa turbolenta dell’anno scolastico con un’intervista a Le Parisien mentre era in relax nell’isola più modaiola delle Baleari. Lo rivela in anteprima il quotidiano di inchiesta Mediapart. Non proprio un esempio di dedizione civile e partecipazione alle restrizioni subite dai concittadini francesi per la pandemia. Le misure decise per frenare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022)le nuove regoleper le scuole mentre se ne sta beatamente in vacanza al mare. Inè scoppiato uno tsunami che ha travolto il, Jean-Michel Blanquer, già nel mirino di sindacati per i ritardi accumulati, ha “svelato” il nuovo protocollo sanitario scolastico mentre era in vacanza a. Proprio così. Il, fedelissimo di Macron, ha rotto gli indugi sulla ripresa turbolenta dell’anno scolastico con un’intervista a Le Parisien mentre era in relax nell’isola più modaiola delle Baleari. Lo rivela in anteprima il quotidiano di inchiesta Mediapart. Non proprio un esempio di dedizione civile e partecipazione alle restrizioni subite dai concittadini francesi per la pandemia. Le misure decise per frenare ...

Advertising

Incammino4 : @GuidoCrosetto E ci sono Persone Alte Italianissime che ne hanno fatte più di Carlo in Francia ma sulle quali si ta… - catonecensor : #Francia , ondata di critiche su #Zemmour :chiede istituti separati per gli alunni disabili e tutti si indignano gi… - pascar21 : @juvenelcuore84 no lo ha punzecchiato dicendo spesso che da lui si aspetta molto di più cosa già detta in passato d… - ParliamoDiNews : Metalli critici, la Francia detta la linea per l`autonomia strategica - - albiprinacerai : RT @formichenews: Metalli critici, la Francia detta la linea per l’autonomia strategica L'articolo di @albiprinacerai ?? -