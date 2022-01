Francesco Chiofalo, dopo il tumore un nuovo intervento: “Ricovero ed anestesia totale” (Di martedì 18 gennaio 2022) Si prospetta un nuovo intervento per Francesco Chiofalo dopo il tumore, le sue parole: “Ricovero ed anestesia totale”. Francesco Chiofalo è noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a Temptation Island, dove ha figurato come ‘ex’. Parliamo di un uomo divenuto ormai influencer e che attraverso i social network informa i migliaia e migliaia di fan che lo seguono sulle sue condizioni di salute. Per lui ci dovrà essere nelle prossime settimane una nuova operazione. Infatti, non è la prima volta che finisce sotto i ferri, con lo stesso Francesco sottoposto ad intervento due anni fa. Francesco Chiofalo in ... Leggi su topicnews (Di martedì 18 gennaio 2022) Si prospetta unperil, le sue parole: “ed”.è noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a Temptation Island, dove ha figurato come ‘ex’. Parliamo di un uomo divenuto ormai influencer e che attraverso i social network informa i migliaia e migliaia di fan che lo seguono sulle sue condizioni di salute. Per lui ci dovrà essere nelle prossime settimane una nuova operazione. Infatti, non è la prima volta che finisce sotto i ferri, con lo stessosottoposto addue anni fa.in ...

Advertising

infoitsalute : Il dramma di Francesco Chiofalo, torna l'incubo: 'Di nuovo in ospedale per operarmi' - infoitsalute : Francesco Chiofalo di nuovo in ospedale: «Mi hanno trovato una palla nera nel volto. Mi devo operare urgenteme - 24Trends_Italia : 10. Jan Palach - 5mille+ 11. Di nuovo in gioco - 5mille+ 12. Francesco Chiofalo - 5mille+ 13. Agata Scuto - 5mille+ - infoitsalute : Uomini e Donne: Francesco Chiofalo nuovo triste problema di salute - zazoomblog : Uomini e Donne: Francesco Chiofalo nuovo triste problema di salute - #Uomini #Donne: #Francesco #Chiofalo -