FOTO: Annunciato il ritorno degli Hardy Boyz (Di martedì 18 gennaio 2022) Gli Hardy Boyz sono uno dei tag team più iconici nella storia del wrestling: i due hanno preso parte ai primi due TLC della storia, ma soprattutto hanno regalato ai fan ricordi indelebili. I due sono stati al top della WWE anche in singolo, seppur Matt Hardy abbia vinto solamente il titolo ECW, quando quest'ultimo era sotto l'egida della federazione di Stamford. Di recente Jeff Hardy è stato licenziato dalla WWE e i fan si erano subito preoccupati per lui: Matt ha rassicurato più volte i sostenitori e ora, abbiamo la conferma di come il Charismatic Enigma sia pronto per tornare sul ring. L'ultimo match nel 2019 Matt Hardy ora lotta in AEW, ma questo non gli impedisce di prendere altri impegni: infatti, i fratelli Hardy torneranno a combattere insieme dopo più di tre anni, ...

