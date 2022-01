Forse che a Berlusconi servisse un'investitura, premessa della rinuncia? (Di martedì 18 gennaio 2022) Che partiti e partitini di destra e di centrodestra avrebbero unanimemente offerto la candidatura al Quirinale a Silvio Berlusconi era molto difficile da prevedere. Una mossa sorprendente. C’è una questione. Su Berlusconi incombono nuove imputazioni riguardanti i suoi rapporti con Cosa nostra. Partiti e partitini di destra e di centrodestra che all’unanimità hanno offerto a Berlusconi l’investitura alla presidenza della Repubblica, l’hanno fatto perché non hanno considerato l’incombenza di quelle nuove imputazioni di rapporti con Cosa nostra? O l’hanno fatto proprio perché l’hanno considerata? E, questione subordinata: nella dadaista ipotesi che Berlusconi raccogliesse davvero la maggioranza di voti necessaria a eleggerlo presidente della Repubblica, quella posizione ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022) Che partiti e partitini di destra e di centrodestra avrebbero unanimemente offerto la candidatura al Quirinale a Silvioera molto difficile da prevedere. Una mossa sorprendente. C’è una questione. Suincombono nuove imputazioni riguardanti i suoi rapporti con Cosa nostra. Partiti e partitini di destra e di centrodestra che all’unanimità hanno offerto al’alla presidenzaRepubblica, l’hanno fatto perché non hanno considerato l’incombenza di quelle nuove imputazioni di rapporti con Cosa nostra? O l’hanno fatto proprio perché l’hanno considerata? E, questione subordinata: nella dadaista ipotesi cheraccogliesse davvero la maggioranza di voti necessaria a eleggerlo presidenteRepubblica, quella posizione ...

