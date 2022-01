Fiumicino | ecco i lavori stradali che… distruggono le strade

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 gennaio 2022)– “Ci sono alcune zone del comune dove troviamo massima attenzione, tipo via Torre Clementina, altrevengono abbandonate a se stesse, seppur molto utilizzate dalla popolazione all’interno del circuito viario cittadino. Un esempio è via Antonio Vellere, ormai costellata di buche e avvallamenti”. La segnalazione è del capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas, che ha raccolto le lamentele dei cittadini. “Una strada – continua Coronas – peraltro asfaltata anche con i soldi dei cittadini, che in passato si sono autotassati pur di sistemare l’arteria. Ora però accade che la pubblica amministrazione non ne curi la manutenzione e, soprattutto, che chi fa iper la posa in opera di qualche servizio, si dimentichi di ripristinare il manto stradale com’era, lasciando veri e propri pericolosi ...