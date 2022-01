Fisco | Fiscal Focus | ' per un italiano su tre | l' elevata tassazione è la prima causa di evasione in Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Unsu tre pensa che l'sia dovuta all'eccessiva. Solo due su dieci si dicono certi di pagare le tasse anche senza controlli e per ottoni su dieci i servizi pubblici erogati non sono all'altezza delle tasse corrisposte all'erario. Questi i risultati principali di un sondaggio Ipsos commissionato dal Centro Studi. Dai dati emerge che per il 36% deglini, ovvero uno su tre, l'sia la conseguenza del livello eccessivo delle tasse. Molti di più rispetto a coloro che credono il fenomeno possa essere ricondotto alla tendenza ad aggirare le regole ed a trarre un vantaggio personale, valida per il 26% deglini, ovvero uno su ...