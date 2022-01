Fidelis Andria-Südtirol 0-4 Calcio coppa Italia di serie C (Di martedì 18 gennaio 2022) L'articolo Fidelis Andria-Südtirol 0-4 <small class="subtitle">Calcio coppa Italia di serie C</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 18 gennaio 2022) L'articolo0-4 diC proviene da Noi Notizie..

Advertising

BlunoteWeb : Coppa Italia: Tonfo Fidelis Andria, Sudtirol ipoteca la finale - TSTARANTO : Fidelis Andria: Coppa Italia, poker del Sudtirol al 'Degli Ulivi' - ILOVEPACALCIO : Coppa Italia Serie C: Sudtirol quasi in finale, poker contro la Fidelis Andria - Ilovepalermocalcio - NewsTuttoC : Coppa Italia Serie C, disastro Fidelis Andria. Sudtirol quasi in finale - NewsTuttoC : UFFICIALE - Fidelis Andria, a centrocampo arriva Bortoletti -