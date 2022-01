Festival Sanremo, Laura Pausini ospite la seconda serata (Di martedì 18 gennaio 2022) Laura Pausini è la super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, in programma dal primo al 5 febbraio. Lo ha annunciato il conduttore della kermesse, Amadeus, al Tg1. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 gennaio 2022)è la superdelladeldi, in programma dal primo al 5 febbraio. Lo ha annunciato il conduttore della kermesse, Amadeus, al Tg1.

Advertising

repubblica : Sanremo 2022, Laura Pausini superospite della seconda serata del Festival - rtl1025 : ?? I @thisismaneskin saranno i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo ??? A dare l'annuncio Amadeus… - Agenzia_Ansa : Laura Pausini superospite al festival di Sanremo. L'annuncio di Amadeus al Tg1. 'Grazie Ama, ci sarò', il commento… - Fenix_1601 : RT @nove__primavere: laura pausini potrebbe essere presente ad ogni serata del festival di Sanremo per i prossimi dieci anni e io non mi la… - PieroCucinotta1 : RT @MichelisCarlo: In questi giorni si parla spesso del festival di Sanremo.Ormai ci siamo quasi.Sarei felicissimo di vedere @CristinaDAven… -