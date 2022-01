Festival di Sanremo, Laura Pausini superospite della seconda serata (Di martedì 18 gennaio 2022) Laura Pausini sarà superospite della seconda serata del Festival di Sanremo, mercoledì 2 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1. «Grazie Ama, ci sarò», ha commentato in video la Pausini. «Presenterò... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 gennaio 2022)saràdeldi, mercoledì 2 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1. «Grazie Ama, ci sarò», ha commentato in video la. «Presenterò...

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo √ Irama, dopo Sanremo arriva l'album Nel 2021 fu uno dei casi più eclatanti del Festival di Sanremo : un contatto positivo nel team di Irama costrinse il cantante toscano a non esibirsi sul palco dell'Ariston: rimase in gara con "La genesi del tuo colore", ma andò in onda un ...

