Ferrari rivoluzione | il team ha detto no a Valentino Rossi e Jean Todt

(Di martedì 18 gennaio 2022) John Elkann e lahanno risposto negativamente alla richiesta dell’ex Motociclistadi entrare neldel Cavallino come pilota. Ancheex Presidente della Fia ha ricevuto una risposta negativa dalche vuole continuare il percorso intrapreso. Lainfatti sta intraprendendo unaper puntare alla costruzione e alla crescita di una squadra che dovrà in questa stagione dovrà spingere sull’acceleratore se vorrà quantomeno avvicinarsi aipiù vincenti e quotati. Sarà una stagione da cui ci aspetta molto quella che sta arrivando a breve.Febbraio: la nuova monoposto arriverà fra un mese...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari rivoluzione

Il 2022 è un anno ancor più importante, alla luce della rivoluzione tecnica che porterà alla ... La Scuderia Ferrari toglierà i veli alla nuova vettura giovedì 17 febbraio, mentre alla Mercedes hanno ...Con l'avvento del nuovo anno, anche il settore delle automobili subirà una rivoluzione, come sempre sul fronte della tecnologia e dell'innovazione.