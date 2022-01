Fermate le ruspe | l' appello della famiglia Cioce gettata in strada con il nonno allettato attaccato all' ossigeno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fermate ruspe

Il Riformista

Chiediamo a gran voce, con tutta la dignità che ci è rimasta, di fermare leper avere qualche mese di tempo per risolvere questi problemi burocratici. Quando sono arrivati e ci hanno sgomberati ...Le sirene dei vigili del fuoco verso mezzogiorno hanno dato l'allarme e lesi sono. Si scava a mani nude. Emergono altri particolari sulle due donne sopravvissute. Si sono salvate ...di Valeria Giacomello I tigli di via De Gasperi vengono sacrificati in nome del riassetto urbanistico, ma ambientalisti e cittadini non ci stanno e chiedono un ripensamento. Sono 75 gli alberi di oltr ...La statua di San Benedetto, al centro della piazza di Norcia, è "impreziosita" da un mantello bianco di neve che rende la città ancora più bella e suggestiva nonostante le ferite del sisma e le diffic ...