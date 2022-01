Fargo | paesaggi desolanti e delinquenti pazzi | i fratelli Coen al loro meglio?

(Di martedì 18 gennaio 2022)Sky Cinema suspense, ore 22.50. Con Frances McDormand, Steve Buscemi e William Macy. Regia di Joel. Produzione USA 1996. Durata: 1 ora e 37 minuti LA TRAMA Un concessionario d'auto in difficoltà economiche commissiona dueil rapimento della moglie in modo da estorcere denaro al taccagno suocero. Ma s'è affidato a due inaffidabili. I kidnappers durante il sequestro uccidono due agenti. La situazione precipita. Il concessionario dà fuori da matto. I rapitori pure. Ma una tosta poliziotta benchè incinta li sistema tutti. PERCHÈ VEDERLO Perchè a un quarto di secolo di distanza rimane uno dei migliori (se non il migliore) film dei(non per nulla ha dato origine ad alcune serie televisive). L'universo deic'è già tutto. I ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fargo paesaggi

MadMass.it

(1996): Il Trailer della versione in 4k per il 25esimo anniversario del Film - HD Iinnevati diventano nel film dei fratelli Coen la cornice perfetta per un thriller raggelato e ...Una stagione che per la prima volta cambia geografia agli eventi spostando l'azione dai... L'appuntamento con le nuove avventure criminali diè ogni sabato in seconda serata con due ...