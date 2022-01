Falsi attestati di vaccinazione per volare a Dubai: fermati a Fiumicino figlia e genero del boss Patrizio Bosti, capo dell'Alleanza di Secondigliano (Di martedì 18 gennaio 2022) Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli la Squadra Mobile della Questura di Napoli ha dato esecuzione a Fiumicino al fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero nei... Leggi su ilmattino (Di martedì 18 gennaio 2022) Per delega del Procuratorea Repubblica di Napoli la Squadra Mobilea Questura di Napoli ha dato esecuzione aal fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero nei...

