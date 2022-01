“Facciamo le preghiere”. Alessia Marcuzzi, cosa succede alla figlia Mia: “Costrette così” (Di martedì 18 gennaio 2022) In questi giorni Alessia Marcuzzi sta imparando tante cose da sua figlia Mia, venuta al mondo nel 2011 dall’amore con Francesco Facchinetti, con cui tuttora intrattiene un ottimo rapporto d’amicizia e ha creato una ammirevole famiglia allargata. La bimba è risultata positiva al Covid e il suo isolamento sta svelando alla madre qualità inedite. Lo ha raccontato la stessa conduttrice televisiva, volontariamente in pausa dal piccolo schermo ormai da diverso tempo, attraverso il suo account Instagram. “Ho scoperto tante cose di Mia, mia figlia da quando è in isolamento”, ha esordito parlando con i suoi oltre 5,2 milioni di follower. L’erede di Alessia Marcuzzi è molto speciale, di cuore. Alessia Marcuzzi, la ... Leggi su tuttivip (Di martedì 18 gennaio 2022) In questi giornista imparando tante cose da suaMia, venuta al mondo nel 2011 dall’amore con Francesco Facchinetti, con cui tuttora intrattiene un ottimo rapporto d’amicizia e ha creato una ammirevole famigliargata. La bimba è risultata positiva al Covid e il suo isolamento sta svelandomadre qualità inedite. Lo ha raccontato la stessa conduttrice televisiva, volontariamente in pausa dal piccolo schermo ormai da diverso tempo, attraverso il suo account Instagram. “Ho scoperto tante cose di Mia, miada quando è in isolamento”, ha esordito parlando con i suoi oltre 5,2 milioni di follower. L’erede diè molto speciale, di cuore., la ...

Advertising

jessica_zorzina : RT @astralkingleo: @secesecs FACCIAMO QUALCHE CIRCOLO DI PREGHIERE IN PREVISIONE DI MERCOLEDI - astralkingleo : @secesecs FACCIAMO QUALCHE CIRCOLO DI PREGHIERE IN PREVISIONE DI MERCOLEDI - _muukve_ : @katebishop_x facciamo dei rituali, delle preghiere ogni giorno perché questa ship ce la DEVONO dare - Vittori09226230 : @ssoniett Se vuoi facciamo delle preghiere per darti andare bene all'esame - flavioneviano : Ragazzi facciamo le nostre preghiere ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Facciamo preghiere Alessia Marcuzzi, le tenere parole sulla figlia Mia, in isolamento per Covid: 'Ho scoperto tante cose di lei' Ecco perché la sera, sempre attraverso la porta, facciamo le preghiere. E lei con la sua vocina meravigliosa, ne fa sempre una speciale per quelli che stanno male e in difficoltà'. La malattia di Mia ...

Alessia Marcuzzi, la figlia Mia in isolamento per il Covid: 'Ho scoperto tante cose di lei...' Mia tra l'altro è molto diligente nell'uso di telefonini e tablet: 'La sera - ha continuato Alessia - facciamo le preghiere. E lei con la sua vocina fa sempre una preghiera speciale per quelli che ...

La ‘potente’ preghiera per affidare i propri figli a Santa Rita Papaboys 3.0 Dalle critiche alle preghiere: è tornato San Handanovic Vero, non sarà più il portiere che per anni ha salvato l’Inter, ma criticarlo forse è eccessivo. Il risultato è solo frutto di una serata sugli scudi da parte dei due portieri, Handanovic da un lato e ...

Ecco perché la sera, sempre attraverso la porta,le. E lei con la sua vocina meravigliosa, ne fa sempre una speciale per quelli che stanno male e in difficoltà'. La malattia di Mia ...Mia tra l'altro è molto diligente nell'uso di telefonini e tablet: 'La sera - ha continuato Alessia -le. E lei con la sua vocina fa sempre una preghiera speciale per quelli che ...Vero, non sarà più il portiere che per anni ha salvato l’Inter, ma criticarlo forse è eccessivo. Il risultato è solo frutto di una serata sugli scudi da parte dei due portieri, Handanovic da un lato e ...