F1, Mercedes presenta la nuova vettura il 18 febbraio (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 18 febbraio la Mercedes presenterà la nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 del 2022. Questo quanto annunciato dalla Scuderia sui propri canali social. Rimane in dubbio il futuro di Lewis Hamilton, con il team principal Toto Wolff che nelle scorse settimane ha dichiarato che il sette volte campione del Mondo sta ancora riflettendo dopo la delusione di Abu Dhabi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 18lapresenterà lamonoposto per il Mondiale di Formula 1 del 2022. Questo quanto annunciato dalla Scuderia sui propri canali social. Rimane in dubbio il futuro di Lewis Hamilton, con il team principal Toto Wolff che nelle scorse settimane ha dichiarato che il sette volte campione del Mondo sta ancora riflettendo dopo la delusione di Abu Dhabi. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes presenta Mercedes EQB: il SUV elettrico per le famiglie La plancia portastrumenti presenta una rientranza nella zona del guidatore e del passeggero ... che per i comandi e la visualizzazione si affida al sistema MBUX (Mercedes - Benz User Experience). Il ...

Bottas: 'Io e Zhou lavoreremo di squadra' - FormulaPassion.it E l'Alfa del 2022, sotto questo punto di vista, presenta molte incognite: Guanyu Zhou sembra avere ... A parole, l'ex pilota della Mercedes è fiducioso: ' Quando ti unisci a una qualsiasi squadra di ...

Mercedes Classe G e GLE: nel 2021 le più vendute del proprio segmento Affaritaliani.it Formula 1: Mercedes, la W13 sarà svelata il 18 febbraio La Mercedes ha svelato la data della presentazione della sua monoposto per la stagione 2022 di Formula 1. La W13 E Performance - dicitura che la collega alle vetture elettrificate di casa AMG - verrà ...

La Ferrari assume ingegneri da Red Bull e Mercedes La Ferrari per cercare di ritornare al top nella nuova era della Formula 1 che inizierà nel 2022 ha assunto ingegneri da Red Bull e Mercedes ...

