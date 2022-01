F1: annunciata la data di presentazione della nuova Mercedes (Di martedì 18 gennaio 2022) Prima la Ferrari, il 17 febbraio, il giorno successivo toccherà alla Mercedes. È stato annunciata oggi la data di presentazione della nuova monoposto per la casa teutonica in vista del Mondiale di F1 2022: sarà il prossimo 18 febbraio. L’obiettivo è ovviamente quello di dimenticare la delusione cocente di Abu Dhabi, con Lewis Hamilton uscito sconfitto nel duello con Max Verstappen proprio all’ultimo giro. Già svelato il nome della nuova auto: Mercedes-Amg F1 W13 E Performance. F1, novità e indiscrezioni sulla nuova Ferrari: un asse anteriore innovativo L’evento, vista la situazione Covid, sarà ovviamente digitale, dal circuito britannico di Silverstone, dove verranno effettuati i primi giri in pista. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Prima la Ferrari, il 17 febbraio, il giorno successivo toccherà alla. È statooggi ladimonoposto per la casa teutonica in vista del Mondiale di F1 2022: sarà il prossimo 18 febbraio. L’obiettivo è ovviamente quello di dimenticare la delusione cocente di Abu Dhabi, con Lewis Hamilton uscito sconfitto nel duello con Max Verstappen proprio all’ultimo giro. Già svelato il nomeauto:-Amg F1 W13 E Performance. F1, novità e indiscrezioni sullaFerrari: un asse anteriore innovativo L’evento, vista la situazione Covid, sarà ovviamente digitale, dal circuito britannico di Silverstone, dove verranno effettuati i primi giri in pista. Foto: Lapresse

