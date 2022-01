Exynos 2200 ufficiale | il nuovo Soc di Samsung porta il Ray Tracing sugli smartphone

(Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo il mancato evento dell’11 gennaiorecupera presentando l’per i telefoni top di gamma. Ha la GPU realizzata insieme a AMD che supRaye Variable Rate Shading. È già in produzione....

Solo poche ore fa, Samsung ha annunciato il chipset, fugando i dubbi della comunità, che credeva che il SoC coreano avesse riscontrato dei problemi hardware, di produzione o di surriscaldamento . Ora, diversi rivenditori europei hanno ...L'atteso annuncio è finalmente arrivato. Samsung ha infatti annunciato nella notte italiana l', il nuovo processore mobile per smartphone che rappresenta un punto di rottura importante rispetto al passato. L'SoC infatti è il primo per il comparto mobile ad includere una GPU basata ...Samsung annuncia il chip per smartphone Exynos 2200, che promette prestazioni da urlo: specie nel gaming, con la grafica AMD RDNA 2 ...Samsung ha annunciato ufficialmente il suo chipset di nuova generazione Exynos 2200 con GPU AMD RDNA2, con tanto di specifiche dettagliate ...