Everton, per il post Benitez si guarda in Serie A: la notizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo l'esonero di Rafa Benitez, sono giorni caldi in casa Everton, dove si valutano i possibili candidati per la panchina. Nelle notizie di mercato emerse negli ultimi giorni, i nomi accostati al club erano tutti italiani, perché in lizza per la guida tecnica del club sembrava ci fossero l'ex bianconero Andrea Pirlo – prima scelta in assoluto – e Rino Gattuso, reduce dalla breve esperienza alla Fiorentina ad inizio stagione. L'INDISCREZIONE Stando a quanto appreso dalla redazione di Sky Sports UK, però, il club militante in Premier League avrebbe messo nel mirino l'allenatore della Roma Jose Mourinho. Mourinho, Roma, Serie A Il tecnico ha firmato un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 30 giugno 2024 e ha totalizzato finora 11 vittorie, 9 sconfitte e 2 pareggi. Resta a questo punto da capire se la società vorrà ...

marcoconterio : ?????? L'#Everton sta prendendo in seria considerazione il nome di José Mourinho per il dopo Rafa Benitez (… - Robert_Zef : RT @LAROMA24: ?? Dall'Inghilterra: #Mourinho la prima scelta dell'#Everton, ma il portoghese non prenderà in considerazione nessuna offerta… - ivano_cardone : RT @LAROMA24: ?? Dall'Inghilterra: #Mourinho la prima scelta dell'#Everton, ma il portoghese non prenderà in considerazione nessuna offerta… - albese5 : @jerryscottismo Però se lui veramente fosse attratto dall'Everton sarebbe meglio se se ne andasse subito. Non avreb… - GIUSPEDU : RT @marcoconterio: ?????? L'#Everton sta prendendo in seria considerazione il nome di José Mourinho per il dopo Rafa Benitez (@SkySportsNews).… -