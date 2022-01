Eurovision 2022: spunta il nome big della musica italiana per la conduzione (Di martedì 18 gennaio 2022) Eurovision 2022, mentre si prepara il primo passo che si terrà la prossima settimana, tra le indiscrezioni un cantante noto all’estero Il prossimo 25 gennaio si terrà a Torino il primo evento ufficiale per l’Eurovision 2022 che andrà in scena nel capoluogo piemontese il 10, 12 e 14 maggio. Eurovision, la vittoria dei Maneskin nel 2021 (Getty Images)Si tratta del passaggio di testimone tra Ahmed Aboutaleb, sindaco di Rotterdam, dove si è tenuto il grande evento musicale nel 2021 con il trionfo dei Maneskin, e il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo. L’appuntamento è alle 12.00 a Palazzo Madama, in diretta su RaiPlay. Ci sar il sorteggio per la composizione del cartellone delle prime due serate. Parteciperanno le band di 36 Paesi che si incontreranno in ... Leggi su ck12 (Di martedì 18 gennaio 2022), mentre si prepara il primo passo che si terrà la prossima settimana, tra le indiscrezioni un cantante noto all’estero Il prossimo 25 gennaio si terrà a Torino il primo evento ufficiale per l’che andrà in scena nel capoluogo piemontese il 10, 12 e 14 maggio., la vittoria dei Maneskin nel 2021 (Getty Images)Si tratta del passaggio di testimone tra Ahmed Aboutaleb, sindaco di Rotterdam, dove si è tenuto il grande eventole nel 2021 con il trionfo dei Maneskin, e il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo. L’appuntamento è alle 12.00 a Palazzo Madama, in diretta su RaiPlay. Ci sar il sorteggio per la composizione del cartellone delle prime due serate. Parteciperanno le band di 36 Paesi che si incontreranno in ...

Advertising

Raiofficialnews : ?Il primo passo verso #Eurovision2022: il #25gennaio a Torino il passaggio di consegne e l’estrazione del cartellon… - elyx111 : RT @tvblogit: Eurovision 2022, martedì il sorteggio su RaiPlay. E per la conduzione spunta Tiziano Ferro - SanremoESC2022 : RT @ESCitanews: Non ce lo sappiamo spiegare. Laura Pausini e Tiziano Ferro sul palco di Torino? ???? #Eurovision #ESC2022 #Eurovision2022 #ES… - ESCitanews : Non ce lo sappiamo spiegare. Laura Pausini e Tiziano Ferro sul palco di Torino? ???? #Eurovision #ESC2022… - infoitsport : Eurovision Song Contest 2022: passaggio di consegne tra Rotterdam e Torino -