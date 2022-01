Eurovision 2022 | caccia al conduttore | spunta il nome di Tiziano Ferro

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 gennaio 2022) Voci insistenti parlano dicome: sarà vero? Procediamo con ordine. Il cantante italiano famoso in tutto il Mondo, infatti, secondo i bene informati, sarebbe stato coinvolto tra i conduttori che potrebbero gestire la kermesse attesissima in tutto il Vecchio Continente, l’. Tutto però è ancora in forse e per adesso non vi sono né conferme e né smentite. Il primo taglio di nastro per l’Martedì 25 gennaiovi sarà il primo step per l’organizzazione di questo importante appuntamento con la musica internazionale. Nello specifico, potremo finalmente assistere al sorteggio per decidere la composizione del cartellone delle prime due serate. ...