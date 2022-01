Euro, dopo 20 anni la moneta unica ha sempre meno fan: un italiano su quattro tornerebbe alla lira (Di martedì 18 gennaio 2022) Dal 2002 ad oggi i cittadini hanno avuto modo di assimilare l’Euro, ne hanno valutato pregi e difetti e ”ora il resoconto è prevalentemente positivo, anche se non mancano perplessità e critiche”, anche se una quota importante tornerebbe alla lira. Sono passati 20 anni dal passaggio passagio dalla vecchia alla nuova valuta ma c’è ancora un 27% che è infatti nostalgico della vecchia e cara lira. E’ quanto emerge dall’indagine Swg. alla domanda ”lei personalmente, se fosse possibile, vorrebbe che l’Italia abbandonasse l’Euro per tornare alla lira?” solo il 56% ha detto categoricamente no. e il 17% non saprei. Esaminando dati del 2015 emerge che il numero di persone che vorrebbe utilizzare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Dal 2002 ad oggi i cittadini hanno avuto modo di assimilare l’, ne hanno valutato pregi e difetti e ”ora il resoconto è prevalentemente positivo, anche se non mancano perplessità e critiche”, anche se una quota importante. Sono passati 20dal passaggio passagio dvecchianuova valuta ma c’è ancora un 27% che è infatti nostalgico della vecchia e cara. E’ quanto emerge dall’indagine Swg.domanda ”lei personalmente, se fosse possibile, vorrebbe che l’Italia abbandonasse l’per tornare?” solo il 56% ha detto categoricamente no. e il 17% non saprei. Esaminando dati del 2015 emerge che il numero di persone che vorrebbe utilizzare ...

