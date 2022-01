Estrazioni Lotto | l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi martedì 18 gennaio 2022 a partire dalle ore 20 | 00

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 18 gennaio 2022) Primo appuntamento settimanale con ledel gioco del. Una nuova occasione per gli appassionati giocatori si viene a creare18, con il nuovo sorteggio che avverà come sempre in collegamentostoriche sedi di Roma, Milano e Napoli. Controlla tutti isorteggiati aore 20:00 die scopri se hai vinto uno dei premi messi in palio da questo ennesimo concorso. Leggi tutti iestratti. Intanto18, si terranno anche ledel Million day, senza dimenticate il nuovo concorso del ...