Esame di maturità - Diteci la vostra sulla Volkswagen Polo VI (Di martedì 18 gennaio 2022) La sesta generazione della Volkswagen Polo, quella arrivata sul mercato nel 2017 e ristilizzata di recente, segue il trend delle serie precedenti, ovvero crescita delle dimensioni e contenuti sempre più ricchi. In un certo senso si può dire prenda a piene mani il meglio che si trova sulla sorella maggiore Golf e lo riproponga nel segmento inferiore. Una formula che sembra aver dato i suoi frutti incontrando i gusti della clientela, per nulla infastidita dallo storico sfondamento del muro dei quattro metri (di un soffio) avvenuto con questa serie. Ma se le dimensioni esterne passano perlopiù inosservate, sottopelle la Polo riesce a convincere anche i più scettici per la modernità della meccanica. Il pianale è il nuovissimo Mqb A0 del Gruppo Volkswagen che non solo offre maggiore abitabilità per gli ... Leggi su quattroruote (Di martedì 18 gennaio 2022) La sesta generazione della, quella arrivata sul mercato nel 2017 e ristilizzata di recente, segue il trend delle serie precedenti, ovvero crescita delle dimensioni e contenuti sempre più ricchi. In un certo senso si può dire prenda a piene mani il meglio che si trovasorella maggiore Golf e lo riproponga nel segmento inferiore. Una formula che sembra aver dato i suoi frutti incontrando i gusti della clientela, per nulla infastidita dallo storico sfondamento del muro dei quattro metri (di un soffio) avvenuto con questa serie. Ma se le dimensioni esterne passano perlopiù inosservate, sottopelle lariesce a convincere anche i più scettici per la modernità della meccanica. Il pianale è il nuovissimo Mqb A0 del Gruppoche non solo offre maggiore abitabilità per gli ...

Advertising

togin_ornot_to : I miei amici e la mia famiglia che aspettavano mi chiamassero per l’esame di maturità - tomlinsonxstar : @louis_hugsh - io per ora sto solo facendo il corso, non credo di essere pronta a fare poi un’esame che mi capita p… - carmen50051847 : quest’anno ho l’esame di maturità e non sto facendo altro che dormire?? - HOSHINETTI : se puo' consolarvi , io l'esame di maturità l'ho fatto avendo dormito solo per 3 ore e mentre vedevo abbastanza sfo… - JaneElle800 : Noi studenti universitari, a pochi giorni dalla data degli esami, non sappiamo ancora se dobbiamo sostenerli in pre… -