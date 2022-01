Enrico Vanzina | “Bella sfida fare una commedia romantica con donne protagoniste”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il prossimo 27 gennaio uscirà su Prime Video il nuovo film di, “Tre sorelle”, unain tempi difficili. Ad intervistare il regista per il quotidiano d’opinione ‘La Ragione – leAli alla liberta’? il giornalista Massimiliano Lenzi. Il film sarà un’occasione per intraprendere un viaggio al termine del quasi impossibile: sorridere ai tempi del virus. “C’è una frase – racconta per La Ragione– di uno scrittore francese: ‘Speriamo che il mondo rimanga ridicolo’. Se noi continuiamo a pensare che in tutte le manifestazioni umane – l’amore, la morte, l’amicizia, la fratellanza – c’è sempre qualcosa di ridicolo, allora si può ridere di tutto. O quasi”. “Quando questo film dovevo farlo per il cinema – spiega– avevo chiesto a diversi attori importanti ...

(Clicca sull'immagine per vedere il video) Please follow and like us: