Energie rinnovabili in Italia: costi e burocrazia (Di martedì 18 gennaio 2022) L’energia rinnovabile non riesce ancora a imporsi in Italia come modello alternativo e funzionale a quello dello sfruttamento dei combustibili fossili. Secondo un report di Legambiente, il problema principale è la burocrazia. Sembra che lo Stato voglia bloccare gli impianti ecosostenibili per favorire il gas. Ecco qualche esempio… Perché in Italia non si punta sulle Energie rinnovabili? (Pixabay) – curiosauro.itQuando la burocrazia ferma le rinnovabili Legambiente racconta di un episodio accaduto in Veneto. Qui il consiglio regionale ha proposto una legge per limitare il fotovoltaico nelle aree agricole. La delibera è passata come proposta per contenere la potenza installabile per gli impianti solari fotovoltaici su aree agricole fino a un massimo di 200 kWp o 1 MWp. E ... Leggi su curiosauro (Di martedì 18 gennaio 2022) L’energia rinnovabile non riesce ancora a imporsi income modello alternativo e funzionale a quello dello sfruttamento dei combustibili fossili. Secondo un report di Legambiente, il problema principale è la. Sembra che lo Stato voglia bloccare gli impianti ecosostenibili per favorire il gas. Ecco qualche esempio… Perché innon si punta sulle? (Pixabay) – curiosauro.itQuando laferma leLegambiente racconta di un episodio accaduto in Veneto. Qui il consiglio regionale ha proposto una legge per limitare il fotovoltaico nelle aree agricole. La delibera è passata come proposta per contenere la potenza installabile per gli impianti solari fotovoltaici su aree agricole fino a un massimo di 200 kWp o 1 MWp. E ...

