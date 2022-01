Elisa Fuksas e l’inno al divismo acquatico di Ornella Vanoni

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 gennaio 2022) È insolito e stravagante il film disu, che a fine febbraio trova la strada delle sale cinematografiche dopo la presentazione alle Giornate degli Autori dell’ultima Mostra del cinema di Venezia. In “Senza fine”ha l’ardire di mettersi sul piano della diva, occupando la scena insieme a lei, mentre insegue uno scopo che già dall’inizio appare destinato a fine miserevole: dare un senso logico al loro film. Perché, ovviamente, il vero senso del tutto sta proprio in quel fare e disfare, nel teatro degli appuntamenti mancati, le lamentele per la fatica, le scuse accampate, il dire che fa un caldo boia, il promettersi e il fregarsi tra la regista ambiziosa e la stella immutabile che per qualche giorno le ha concesso licenza d’ascoltarla, interrogarla (pochissimo) e più che ...