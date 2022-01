“E morta” Lutto per Fabio Rovazzi | è il cantante stesso a raccontarlo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 gennaio 2022) Dolore straziante per. Il giovane, un giorno prima del suo 28esimo compleanno, ha perso la nonna. La donna è venuta a mancare e ha sconvolto il giovane youtuber che ha affidato ad Instagram le parole per ricordarla. “Incredibile come a natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato…”, ha scritto. Ilha detto di aver salutato, inconsapevolmente, per l’ultima volta l’anziana proprio ieri: “Ieri sono tornato indietro e sono corso a darti un bacino sulla fronte perché dentro di me sapevo che ci stavi salutando”.ha poi raccontato, con ironia, che la nonna è venuta a mancare proprio un giorno prima del 28esimo compleanno del nipote: “certo scegliere proprio il giorno prima del mio compleanno…vabbè un giorno ne discuteremo. Sono ...