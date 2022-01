E' morta la tigre Supermamma: aveva dato alla luce 29 cuccioli FOTO (Di martedì 18 gennaio 2022) E' morta la tigre più famosa dell'India, conosciuta come Supermamma per aver dato alla luce 29 cuccioli durante la sua vita. Lo riferisce al Jazeera online, aggiungendo che la scomparsa del felino ha... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 gennaio 2022) E'lapiù famosa dell'India, conosciuta comeper aver29durante la sua vita. Lo riferisce al Jazeera online, aggiungendo che la scomparsa del felino ha...

