“È giusto dirlo”. Marino Bartoletti e la lotta contro il cancro. Come sta il giornalista (Di martedì 18 gennaio 2022) La triste notizia è arrivata la scorsa primavera, determinando un nuovo, pauroso e difficile capitolo di vita per Marino Bartoletti. Una battaglia, quella contro una gravissima malattia, un tumore, della quale ha parlato per la prima volta a Serena Bortone, ospite ad Oggi è un altro giorno. Adesso è tornato a parlarne aggiornando i fan sulle sue condizioni. Quando aveva detto il tutto alla collega di Rai 1, aveva dimostrato coraggio e saggezza. Nessuna rabbia, ma soltanto “fatalismo, quello che lo sport mi ha insegnato”, le sue parole durante quell’intervista. Dopo mesi Marino Bartoletti si è aperto sulla faccenda del tumore e sulla sua lotta contro la malattia in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sei mesi di “terapie importanti, due di radioterapia”, ... Leggi su tuttivip (Di martedì 18 gennaio 2022) La triste notizia è arrivata la scorsa primavera, determinando un nuovo, pauroso e difficile capitolo di vita per. Una battaglia, quellauna gravissima malattia, un tumore, della quale ha parlato per la prima volta a Serena Bortone, ospite ad Oggi è un altro giorno. Adesso è tornato a parlarne aggiornando i fan sulle sue condizioni. Quando aveva detto il tutto alla collega di Rai 1, aveva dimostrato coraggio e saggezza. Nessuna rabbia, ma soltanto “fatalismo, quello che lo sport mi ha insegnato”, le sue parole durante quell’intervista. Dopo mesisi è aperto sulla faccenda del tumore e sulla suala malattia in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sei mesi di “terapie importanti, due di radioterapia”, ...

