Duran e Belli | il segreto che nascondono | le confessioni di Soleil e Delia

(Di martedì 18 gennaio 2022)Sorge ha gettato un’ombra sulla storia d’amore die Alexrivelando l’esistenza di unche le avrebbe confessato il ‘Man’. Ieri sera in puntata Alfonso Signorini ha chiesto alla gieffina se le andasse di parlare di questa confessione, ma lei risposto di voler tutelare il suo amico artistico. Questosta facendo parlare anche all’interno della casa di Cinecittà e così Miriana e Manilate la notte hanno chiesto allacosa Alex avrebbe raccontato a. La nuova arrivata però ha detto che lei e il marito non stanno nascondendo nulla. “Lui non voleva proprio che io entrassi, ma adesso penso a me stessa. Faccio quello che voglio. Volevo fare il GF per capire più cose e poi confrontarmi con ...

Advertising

ilariadituccio : RT @IsaeChia: #GfVip 6, 35ma puntata: confronto di fuoco tra Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli, la mamma di Sophie Codegoni contro Jes… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 Delia Duran: io e Alex Belli siamo stati a letto con un’altra donna” - #Grande #Fratello… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, scontro con Delia Duran e Alex Belli: Soleil crolla - IsaeChia : #GfVip 6, 35ma puntata: confronto di fuoco tra Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli, la mamma di Sophie Codegoni… - Monky_2405 : @LoveFict1 Ed ha rappresentato una vera e propria ghiotta occasione che Belli/Duran hanno studiato bene dall’inizio! -

Ultime Notizie dalla rete : Duran Belli

Al Grande Fratello Vip si torna a parlare del triangolo amoroso composto da Delia, Alexe Soleil Sorge. Un nuovo tweet dell'attore in favore dell'ex coinquilina ha rimesso in discussione il rapporto con la moglie, da lui accusata di non averlo pensato a dovere in questi ...Nuovo scontro tra Deliae Alex. La nuova puntata del Grande Fratello Vip parte col confronto di Delia con Soleil e con il tweet che Alex ha scritto, ringraziando la Sorge delle belle parole avute nei suoi ...Un’occasione ghiotta per Alfonso Signorini, il quale ieri ha invitato in studio proprio Alex Belli per un confronto diretto con Soleil. Leggi anche ->Sinead O’Connor ricoverata vuole morire: “Mio figl ...L'arrivo di Delia Duran è stato un vero e proprio tsunami nella casa del Gf Vip. A rimanerne scossa non è stata solo Soleil Sorge, che ha avuto un vero e proprio crollo ...