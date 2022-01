Droga | colpo a gruppi italo-albanesi | uno dei capi ‘vicino’ a Diabolik

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione, danneggiamento a seguito di incendio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco. A Roma e nella provincia operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per eseguire un’ordinanza, emessa dal gip di Roma su richiesta della Dda, che dispone l’arresto per 27 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di questi reati. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e quelli del Nucleo Investigativo di Frascati, lavorando in stretta sinergia, hanno ricostruito, dettagliatamente, le vicende criminali di duein conflitto tra loro, dotati di una solida struttura organizzativa e con la disponibilità di armi da fuoco pronte all’uso. Il capo di uno dei ...