Drammatico appello di Federalberghi al governo. Rampelli: "A rischio mezzo milione di posti di lavoro" (Di martedì 18 gennaio 2022) La situazione del settore turistico "è una catastrofe. E' indispensabile uno scostamento di bilancio per trovare risorse". Lo afferma il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli (Vpc-Fdi), commentando l'audizione di Federalberghi. In una nota la definisce "la rappresentazione plastica della incapacità del governo Draghi non solo di prevenire i problemi ma di gestirli nel momento della loro recrudescenza". "Quello che sfugge ai più – secondo Rampelli – è che l'Italia sta perdendo tutto dell'economia turistica. Graduatorie internazionali, proprietà delle strutture ricettive e intere filiere di professionalità che hanno fatto l'eccellenza della ricettività alberghiera italiana rischiano di essere espulse per sempre dal mercato con gravissimo danno all'offerta dei servizi. Che il turismo, soprattutto nelle ...

