Dopo l'inganno di ieri, la mazzata di oggi. Bollettino-choc, nuovi record di contagi e morti: fin dove si spinge Omicron (Di martedì 18 gennaio 2022) I dati degli ultimi giorni avevano fatto sperare che l'Italia avesse già superato il picco dei nuovi casi di Covid, e invece oggi è stato ritoccato ulteriormente il record, segno che ancora non siamo nella fase discendente. Gli 83.403 contagi di ieri avevano tratto in inganno: era chiaro che fosse un numero fortemente sottostimato per via del solito crollo dei tamponi analizzati legati al fine settimana, però quella arrivata oggi è una mazzata. Il Bollettino di martedì 18 gennaio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 228.179 contagiati, 220.811 guariti e 434 morti a fronte di 1.481.349 test, con il tasso di positività che è stato rilevato al 15,4 per cento (uguale a quello di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) I dati degli ultimi giorni avevano fatto sperare che l'Italia avesse già superato il picco deicasi di Covid, e inveceè stato ritoccato ulteriormente il, segno che ancora non siamo nella fase discendente. Gli 83.403diavevano tratto in: era chiaro che fosse un numero fortemente sottostimato per via del solito crollo dei tamponi analizzati legati al fine settimana, però quella arrivataè una. Ildi martedì 18 gennaio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 228.179ati, 220.811 guariti e 434a fronte di 1.481.349 test, con il tasso di positività che è stato rilevato al 15,4 per cento (uguale a quello di ...

Advertising

MdR_Torino : Dopo un breve momento di gloria e ricchezza, Ponzi cadde sotto le macerie del suo stesso castello di carte, quando… - Ashmira1 : RT @Chaos77468122: @DDetusc Ci sono alcune persone che, non so se per tradizione familiare, per incontri fortuiti o per qualche fluttuazion… - LucaBurnout : RT @Chaos77468122: @DDetusc Ci sono alcune persone che, non so se per tradizione familiare, per incontri fortuiti o per qualche fluttuazion… - loSbugiardator : RT @Chaos77468122: @DDetusc Ci sono alcune persone che, non so se per tradizione familiare, per incontri fortuiti o per qualche fluttuazion… - Chaos77468122 : @DDetusc Ci sono alcune persone che, non so se per tradizione familiare, per incontri fortuiti o per qualche fluttu… -